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Разведка Британии назвала одну из главных проблем российских войск в Украине

Фото: российская войска не получат обещанных премий от командования (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в Украине не получают обещанных руководством зарплат и премий. Это, вероятно, остается одной из главных проблем солдат РФ, которые согласились воевать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, доход российских оккупантов состоит из "скромной" основной зарплаты, разнообразной системы "бонусов" и надбавок. Однако в России возникли проблемы с выплатами обещанных средств.

"Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и откровенной коррупцией среди командиров", - объяснили в разведке.

Российское командование, кроме задержек в выплате, не обеспечивает солдат базовыми вещами - формой, оружием и пайками. Это значительно повлияло на боевой дух войск РФ.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отбили все атаки врага на Донбассе и юге Украины, однако оккупанты продолжают обстреливать вдоль всей линии соприкосновения.

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