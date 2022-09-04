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Розвідка Британії назвала одну з головних проблем російських військ в Україні

Фото: російська війська не отримають обіцяних премій від командування (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в Україні не отримують обіцяних керівництвом зарплат та премій. Це, ймовірно, залишається однією з головних проблем солдатів РФ, які погодилися воювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, дохід російських окупантів складається зі "скромної" основної зарплати, різноманітної системи "бонусів" та надбавок. Проте в Росії виникли проблеми з виплатами обіцяних коштів.

"Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та відвертою корупцією серед командирів", - пояснили в розвідці.

Російське командування, крім затримок у виплаті, не забезпечує солдатів базовими речами - формою, зброєю та пайками. Це значно повпливало на бойовий дух військ РФ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили всі атаки ворога на Донбасі та півдні України, проте окупанти продовжують обстрілювати вздовж всієї лінії зіткнення.

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