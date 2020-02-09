Для разведения сил на Донбассе готовятся 3 новые точки, - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Загороднюка, сейчас готовятся лишь 3 новые точки, где должно состояться новое разведение сил и средств на Донбассе. Он добавил, что они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую.

"Готовятся только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти", - завил он.

Глава оборонного ведомства добавил, что не владеет информацией о дате нового разведения сил, ведь его сроки зависят от переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас ведутся переговоры", - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее сообщалось, что на переговорах ТКГ в Минске "условно согласовали" одну из точек, где произойдет следующее разведение сил и средств на Донбассе. Российские СМИ писали, что стороны якобы договорились о разведении сил в районе контрольного пункта "Гнутово" под Мариуполем.

Также РБК-Украина писало, что в штабе операции Объединенных сил назвали возможные точки разведения войск на Донбассе. В частности, украинская сторона предлагает развести силы в районе КПВВ "Гнутово", железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовки Второй, которая находится возле Авдеевки.