Разведчики задержали офицера, который год назад перешел к боевикам "ЛНР"

В Украину возвращен Алексей Бидусенко

Украинские разведчики вернули в Украину бывшего офицера ВСУ Алексея Бидусенко, который год назад перешел на сторону российских оккупационных войск. Об этом говорится в сообщении 93-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

Как отмечается, в результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" в Украину возвращен Алексея Бидусенко, который 16 июня 2017 года перешел на сторону "ЛНР".

"Старший лейтенант Бедусенко с самого начала производил впечатление трусливого неуверенного человека. За это ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - дело, которое не требует работы с секретными документами. Сам факт его бегства не вызвал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уровень компетенции Бидусенко разочаровал "руководство" оккупационных сил.

"Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, но потом выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать. Перед Богом, перед законом, перед людьми. Так будет и на этот раз", - отметил командир бригады "Холодный Яр" полковник Владислав Клочков.

Так, Алексея Бидусенко передали правоохранительным органам. После завершения следственных действий он предстанет перед украинским судом.

Фото: Алексей Бидусенко

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области боевик "ЛНР" сдался украинской полиции.