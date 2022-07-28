Разведчики уничтожили очередной российский БТР: появилось видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"На видео зафиксирована филигранная работа воинов отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины по уничтожению российского бронетранспортера БТР-82. Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что нацгвардеец на срочной службе сбил 6 российских самолетов и одну ракету, за что получил звание Героя Украины.

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