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Разведчики уничтожили очередной российский БТР: появилось видео

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Киев, Четверг 28 июля 2022 17:25
Разведчики уничтожили очередной российский БТР: появилось видео Фото: украинские военные уничтожили БТР противника (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артем Горовенко

Украинские разведчики уничтожили очередной российский бронетранспортер и опубликовали видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"На видео зафиксирована филигранная работа воинов отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины по уничтожению российского бронетранспортера БТР-82. Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, российскую технику уничтожили боеприпасом, сброшенным с дрона.

Напомним, ранее сообщалось, что нацгвардеец на срочной службе сбил 6 российских самолетов и одну ракету, за что получил звание Героя Украины.

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