Разведчики Нацгвардии помогли артиллеристам уничтожить склад спецназовцев РФ
Разведчики Нацгвардии и артиллеристы атаковали подразделение спецназовцев России. Защитники также уничтожили их склад боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника оперативного управления Главного управления НГУ Алексея Надточего на брифинге.
По его словам, на одном из участков фронта разведки-нацгвардейцы обнаружили спецназовцев РФ и склад боеприпасов к артиллерийской системе.
Вместе с артиллерийскими подразделениями они за короткий срок уничтожили цели.
Надточий отметил, что нацгвардейцы продолжают держать оборону в восточных областях, а также работают на западе страны. В частности защитники принимают участие в сдерживании наступления врага в районах Харькова, Славянска и Северска, обороне Кривого Рога, Николаева, Запорожья.
Напомним, что правоохранители разоблачили диверсантов, у которых было более 700 координат оккупантов, находящихся на востоке Украины.
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