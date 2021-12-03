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Разведчик рассказал, как фигуранта дела MH17 Цемаха вывозили из ОРДЛО

Новина українською →
Украина, Пятница 03 декабря 2021 00:01
Разведчик рассказал, как фигуранта дела MH17 Цемаха вывозили из ОРДЛО Фото: стали известны подробности захвата Цемаха (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Разведчик Роман Червинский рассказал подробности спецоперации по задержанию Владимира Цемаха - фигуранта дела об уничтожении самолета рейса MH17 на Донбассе. Червинский был руководителем этой спецоперации украинской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам разведчика, для захвата и вывоза Цемаха с оккупированной территории Донбасса была придумана легенда, а к спецоперации были привлечены врачи.

"Мы сформулировали легенду, подготовили документы, которые указывали, что Цемах - больной человек, он находится под наркозом, потому что имеет болевые эффекты. Благодаря этому мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка 200 км, проехав через три блокпоста (боевиков - ред.). И эта легенда сработала. Боевики не обращали внимания", - рассказал он.

Боевики, как отметил Червинский, думали, что Цемах это дедушка, которого родственник везет в один из районов Донецка, расположенный рядом с подконтрольной украинским властям Марьинкой.

"Там мы планировали его перевезти (на подконтрольную территорию - ред.)", - пояснил разведчик.

Червинский уточнил, что Цемах находился в таком состоянии, что выполнял все команды, поэтому за 200 метров до линии соприкосновения его пересадили в инвалидное кресло и перевезли на подконтрольную Украине территорию. С той стороны его уже ждали офицеры разведки.

Во время проведения спецоперации, как сказал разведчик, подорвался на мине и погиб один из участников.

Напомним, позже Цемах был выдан российской стороне в рамках обмена пленными. А после этого он заявил, что готов дать показания по делу MH17.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" бывший министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал, кто манипулирует Зеленским.

Также разведчик в прямом эфире раскрыл Арсену Авакову информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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