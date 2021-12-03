Розвідник розповів, як фігуранта справи MH17 Цемаха вивозили з ОРДЛО

Розвідник Роман Червінський розповів подробиці спецоперації з затримання Володимира Цемаха - фігуранта справи про знищення літака рейсу MH17 на Донбасі. Червінський був керівником цієї спецоперації української розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу " Свобода слова Савіка Шустера ".

За словами розвідника, для захоплення та вивезення Цемаха з окупованої території Донбасу була вигадана легенда, а до спецоперації були залучені лікарі.

"Ми сформулювали легенду, підготували документи, які вказували, що Цемах - хвора людина, вона перебуває під наркозом, бо має больові ефекти. Завдяки цьому ми провезли Цемах від Сніжного до Донецька 200 км, проїхавши через три блокпости (бойовиків - ред.). І ця легенда спрацювала. Бойовики не звертали уваги", - розповів він.

Бойовики, як зазначив Червінський, думали, що Цемах це дідусь, якого родич везе в один з районів Донецька, який розташований поруч з підконтрольною українській владі Мар'їнкою.

"Там ми планували його перевезти (на підконтрольну територію - ред.)", - пояснив розвідник.

Червінський уточнив, що Цемах перебував у такому стані, що виконував всі команди, тому за 200 метрів до лінії зіткнення його пересадили в інвалідне крісло та перевезли на підконтрольну Україні територію. З того боку його вже чекали офіцери розвідки.

Під час проведення спецоперації, як сказав розвідник, підірвався на міні та загинув один із учасників.

Нагадаємо, пізніше Цемах був виданий російській стороні в рамках обміну полоненими. А після цього він заявив, що готовий дати свідчення у справі MH17.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк розповів, хто маніпулює Зеленським.

Також розвідник у прямому ефірі розкрив Арсену Авакову інформацію про спецоперацію із затримання "вагнерівців".

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