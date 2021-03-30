Разумков о вероятности всеукраинского локдауна: теоретически это возможно

В Украине теоретически возможно введение локдауна в пределах всей страны. Это может произойти в случае попадания более половины областей страны в "красную" зону карантина.

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков заявил на брифинге.

"Теоретически это возможно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону карантина 13 областей Украины.

При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".

"Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать", - сказал спикер парламента.