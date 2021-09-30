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Разумков о вероятности своей отставки: подписи пока не собирают

Автор: Инна Собора

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты пока не собирали в парламенте подписи за его отставку. Пока этот вопрос остается на уровне "кулуарных разговоров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Разумкова "Украинской правде".

Он подчеркнул, что решение о его отставке может принять только Верховная рада.

"Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года этак полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров", - отметил глава ВР.

В то же время, он считает, что начало сбора подписей за то, чтобы он покинул свой пост, станет "безвозвратным шагом", даже если сигнальное голосование будут проводить в чатах "Слуги народа".

Разумков связывает слухи об отставке с тем, что направил закон о деолигархизацию на Венецианскую комиссию.

"Я не вижу в этом проблемы, я считаю, что я сделал все правильно. Ко мне обратились все оппозиционные фракции, уполномоченная по правам человека", - пояснил глава парламента.

О том, сколько депутатов готовы поддержать его отставку и дальнейшее политическое будущее Разумкова – в материале РБК-Украина "Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову".

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Дмитрий РазумковВерховная рада