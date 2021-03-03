Разумков о суде в смартфоне: для этого нужно много чего сделать

Реформа "суд в смартфоне" достаточно сложная для реализации. Для ее введения нужно много сделать.

Он считает, что ввести эту реформу в рассмотрении уголовных дел маловероятно. Но подчеркнул, что Рада готова утвердить все нужные документы для этой реформы.

"Еще нужно много чего сделать, чтобы эта реформа заработала. То, что зависит от парламента, мы готовы делать. Например, в среду мы будем рассматривать законопроект №3711 о реформе судов. Это один из шагов, который нужно будет пройти", - сказал Разумков.