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Разумков про суд в смартфоні: для цього потрібно багато чого зробити

Автор: Роман Тверденко

Реформа "суд в смартфоні" досить складна для реалізації. Для її введення треба багато зробити.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він вважає, що ввести цю реформу в розгляді кримінальних справ малоймовірно. Але підкреслив, що Рада готова затвердити всі потрібні документи для цієї реформи.

"Ще потрібно багато чого зробити, щоб ця реформа запрацювала. Те, що залежить від парламенту, ми готові робити. Наприклад, в середу ми будемо розглядати законопроект №3711 про реформу судів. Це один з кроків, який треба буде пройти", - сказав Разумков.

Нагадаємо, в понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що для влади є викликом усунення зловживань та забезпечення прозорості суддів. Дієвим кроком може стати IT-рішення.

"Ми прагнемо і обов'язково створимо суд в смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію і можливості для зловживання", - зазначив він.

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Новини України Дмитро РазумковСуд
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