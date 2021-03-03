Разумков про суд в смартфоні: для цього потрібно багато чого зробити

Реформа "суд в смартфоні" досить складна для реалізації. Для її введення треба багато зробити.

Він вважає, що ввести цю реформу в розгляді кримінальних справ малоймовірно. Але підкреслив, що Рада готова затвердити всі потрібні документи для цієї реформи.

"Ще потрібно багато чого зробити, щоб ця реформа запрацювала. Те, що залежить від парламенту, ми готові робити. Наприклад, в середу ми будемо розглядати законопроект №3711 про реформу судів. Це один з кроків, який треба буде пройти", - сказав Разумков.