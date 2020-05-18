Разумков созывает глав фракций Рады на совещание

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков проведет совещание с главами фракций относительно законопроектов повестки дня. По его словам, на совещании будут председатели фракций или сопредседателя.

Об этом заявил Разумков в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Заседание ориентировочно состоится в 14:00.

"Это рабочее совещание, связанное с некоторыми вопросами. В том числе, организационными, в том числе вопросами законодательных инициатив. Для того, чтобы было меньше дискуссий в зале Верховной рады. Какие базовые позиции стоит обсудить накануне. Ничего тайного там нет. Ряд законопроектов, которые будут рассматриваться на этой неделе, Вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом, организационные вопросы также", - сказал спикер парламента.

В частности, будут обсуждаться вопросы разрешения для работы СМИ в кулуарах Верховной рады.

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