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Подписано распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады: повестка дня

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента. Нардепы соберутся на заседание уже завтра, 20 июля, в 14:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал ВР.

Парламентарии соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть десять постановлений, которыми предлагается отменить результаты голосования Рады за законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей, Высшем совете правосудия и реформе "Укроборонпрома".

Внеочередное заседание ВР будет проводить первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

Распоряжение главы ВР о созыве заседания с его повесткой дня:

Напомним, как сказала РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, парламентарии планируют отклонить эти постановления, потому что они блокируют судебную реформу и реформу "Укроборонпрома".

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внеочередное заседаниеДмитрий РазумковВерховная рада