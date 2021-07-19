Подписано распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады: повестка дня

Парламентарии соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть десять постановлений, которыми предлагается отменить результаты голосования Рады за законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей, Высшем совете правосудия и реформе "Укроборонпрома".

Внеочередное заседание ВР будет проводить первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

Распоряжение главы ВР о созыве заседания с его повесткой дня: