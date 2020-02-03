Разумков соберет глав фракций Рады на совещание

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков собирает рабочее совещание с председателями фракций парламента с участием правительства. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Разумков предложил собраться сегодня в 21:00.

"Я не возражаю, я предлагаю на 21:00 сегодня собраться. Ведь до этого времени график расписан. В 21:00 приглашаю к себе", - заявил он.

С таким же предложением он обратился к представителям Кабинета министров. По словам Разумкова, на заседании фракций планируется участие премьера.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на этой сессии Верховная рада планирует поставить точку в вопросе земельной реформы. По его словам, все замечания от общества по документу были учтены.

Кроме того, первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в Верховную раду внесут законопроект о всеукраинском референдуме. По его словам, этот документ широко обсуждается обществом.

Ранее сообщалось, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре. Он отмечал, что в Раде зарегистрировано около 8 проектов, касающихся народовластия и референдума.