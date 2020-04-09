Разумков збирає фракції на нараду в Раді

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Нарада в Раді пройде завтра вранці

На завтра, 10 квітня, у Верховній раді України заплановано нараду керівництва парламенту з головами фракцій і груп. Про це РБК-Україна.повідомили у парламенті.

Повідомляється, що нарада розпочнеться близько 09:00.

"Завтра заплановано нараду керівництва парламенту з головами фракцій і груп", - зазначили у Верховній раді.

Нагадаємо, раніше Разумков підтвердив проведення позачергового засідання Ради 13 квітня. За його словами, основним питанням на порядку денному будуть зміни в державний бюджет через коронавірус. Він також додав, що перед голосуванням пройдуть додаткові зустрічі з фракціями і головами комітетів.

Сьогодні парламентський комітет з питань бюджету розглядає зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються Кабінетом міністрів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Рада вже погодила основні витратні статті оновленого бюджету. Прийняття закону очікується на наступному тижні після доопрацювання у профільному комітеті.