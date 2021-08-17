Разумков: власть должна работать над возвращением всех граждан в Украину

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что власть должна работать над созданием условий для "возвращения всех своих" в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Разумкова в Полтавской области.

"Я думаю, что нам нужно сделать так, чтобы жители Донбасса, Крыма и всей Украины чувствовали себя украинцами. И точно никуда не хотели ехать. Это задача всей власти…", - заявил он.

Он также напомнил, что на выборы 2019 года будущие новые власти шли с лозунгами в том числе о том, что нужно создавать условия для возвращения украинцев.

"Мы должны работать над тем, чтобы люди возвращались", - добавил Разумков.