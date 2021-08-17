Разумков: влада повинна працювати над поверненням всіх громадян в Україну

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що влада повинна працювати над створенням умов для "повернення всіх своїх" в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Разумкова у Полтавській області.

"Я думаю, що нам потрібно зробити так, щоб жителі Донбасу, Криму і всієї України відчували себе українцями. І точно нікуди не хотіли їхати. Це завдання всієї влади...", - заявив він.

Він також нагадав, що на вибори 2019 року майбутня нова влада йшла з гаслами в тому числі про те, що потрібно створювати умови для повернення українців.

"Ми повинні працювати над тим, щоб люди поверталися", - додав Разумков.