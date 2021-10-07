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Разумков сказал, есть ли у него президентские амбиции

Автор: Анастасия Рокитна

Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста главы Верховной рады. После этого он ответил, есть ли у него президентские амбиции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг экс-спикера Рады.

"Раньше говорили - с главы Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали", - сказал он.

Сегодня народные депутаты Украины отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа.

Напомним, Рада начала рассматривать назначение нового спикера.

Фракция "Слуги народа" обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов должность председателя от монобольшинтсва делегирован Руслан Стефанчук.

На должность первого заместителя спикера принято решение делегировать главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

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Дмитрий Разумков