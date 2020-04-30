Разумков разъяснил процедуру рассмотрения законопроекта о банках

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае принятия особой процедуры закон могут принять за один день

Особая процедура рассмотрения законопроекта о банках будет запущена, если ее поддержат 226 народных депутатов. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Как отметил Разумков, если будет поддержка 226 голосов, будет запущена так называемая особая процедура.

"Двое суток дается для депутатских фракций и групп, внефракционных депутатов на определение поправок, которые они считают наиболее важными, для того, чтобы они направили их в комитет. До двух суток предоставляется комитету времени, чтобы свести эту так называемую особую таблицу. После этого этот вопрос будет рассматриваться в зале", - сказал Разумков.

По его словам, по специальной процедуре законопроект о банковской деятельности в Раде смогут рассмотреть за один день.

"В таблицу включается 5 правок от каждой фракции и депутатской группы, одна правка от депутатов-внефракционных и все правки, которые были учтены комитетом. Мне трудно сказать, сколько будет правок в конечном варианте. Ведь не владею окончательной информацией, сколько было учтено. Я думаю, что там было около 300-400 правок. Это теоретически возможно пройти за день", - заявил Разумков.

Напомним, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Раде хватит голосов начать спецпроцедуру для рассмотрения банковского законопроекта.

Добавим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.