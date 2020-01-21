Разумков рассказал, во сколько обойдутся бюджету поездки депутатов в Давос

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не направлял народных депутатов на ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе и их поездки не будут оплачиваться из госбюджета. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Спикер отметил, что всегда очень тщательно просматривает документы по командировкам.

"В первом очередь я смотрю, когда (чтобы это не была сессия), куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. и все командировки происходят на 99% не за счет государственного бюджета Украины. Так же и посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни гривны", - сказал Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Зеленский должен выступить на форуме и встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Как сообщает РБК-Украина, в швейцарском Давосе 21 января открывается 50-ая сессия Всемирного экономического форума. Главной темой Давосского форума в этом году станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.