Разумков подтверждает свою отставку с поста главы партии "Слуга народа"

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом он не озвучил, кого именно изберут на пост главы

Глава Верховной рады Украины подтверждает свою отставку с поста главы партии "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, недостаточно корректная ситуация, когда председатель ВР одновременно является и главой партии.

"Что касается моей позиции - это точно. Мы об этом говорили и раньше. Видимо не достаточно корректно, когда председатель Верховной рады одновременно является и главой партии. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии. Я думаю, что будет меняться и устав партии, и возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре ", - отметил он.

"Для развития, для эффективного развертывания партийной структуры нужно много времени. К сожалению, у председателя ВР его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством. А поскольку в следующем году будут местные выборы, это очень большой вызов. Я думаю, что на должность главы партии будет избран человек, который эффективно будет заниматься именно этим вопросом", - заявил Разумков.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко анонсировал, что партия "Слуга народа" в конце октября соберется на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии. Он подчеркивал, что нынешний глава партии хочет сложить полномочия.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 сентября глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва. За назначение Разумкова проголосовали 382 парламентария.