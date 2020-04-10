Разумков: Рада в понедельник не рассмотрит банковский законопроект

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Профильный комитет не успевает подготовить таблицу правок

На внеочередном заседании Верховной рады 13 апреля не будут рассматривать банковский законопроект. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Рада не будет рассматривать этот законопроект, поскольку профильный комитет не успел подготовить таблицу правок.

"К сожалению, это антирекорд украинского парламента - 16 000 правок мы не получали никогда. Я считаю, что это направлено на то, чтобы заблокировать работу Рады. Потому что нужно полгода, учитывая коронавирус, … и парламент на это не пойдет. Если мы говорим о его рассмотрении, к сожалению, я пока не могу сказать, когда это произойдет. Ведь пока не сформирована таблица", - отметил Разумков.

Он уточнил, что к законопроекту о банках готовится слишком большая таблица правок.

"Это где-то с мой рост. Поэтому мы должны это подготовить, сформировать таблицу, после этого они (комитет, - ред.) должны пройти по каждой правке, которые учитываются или не учитываются. Только после этого это можно будет рассматривать в зале. Работают все интенсивно, думаю, что на это уйдет немного времени", - заявил Разумков.

Он добавил, что комитет будет рассматривать правки по блокам

Напомним, ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Рада рассмотрит разблокирование закона о рынке земли. Кроме того, основным вопросом будут изменения в бюджет-2020 в связи с пандемией.