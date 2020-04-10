ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков: Рада у понеділок не розгляне банківський законопроект

Новини » Політика     10.04.2020 - 11:53
Разумков: Рада у понеділок не розгляне банківський законопроект
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Профільний комітет не встигає підготувати таблицю поправок

На позачерговому засіданні Верховної ради 13 квітня не будуть розглядати банківський законопроект. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рада не буде розглядати цей законопроект, оскільки профільний комітет не встиг підготувати таблицю поправок.

"На жаль, це антирекорд українського парламенту - 16 000 правок ми не отримували ніколи. Я вважаю, що це спрямовано на те, щоб заблокувати роботу Ради. Тому що потрібно півроку, враховуючи коронавірус, ... і парламент на це не піде. Якщо ми говоримо про його розгляд, на жаль, я поки не можу сказати, коли це станеться. Адже поки не сформована таблиця", - зазначив Разумков.

Він уточнив, що до законопроекту про банки готується занадто велика таблиця правок.

"Це десь із мій зріст. Тому ми повинні підготувати, сформувати таблицю, після цього вони (комітет, - ред.) мають пройти по кожній правці, які враховуються чи не враховуються. Тільки після цього можна буде розглядати в залі. Працюють всі інтенсивно, думаю, що на це піде небагато часу", - заявив Разумков.

Він додав, що комітет буде розглядати правки по блокам

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Рада розгляне розблокування закону про ринок землі. Крім того, основним питанням будуть зміни до бюджету-2020 у зв'язку з пандемією.

Банки знизили ставки за депозитами для населення
Новини України банкиВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся