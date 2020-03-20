Разумков против идеи Шмыгаля о праве президента объявлять ЧП

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумов считает, что Рада соберется в случае необходимости объявить ЧП

Несмотря на пандемию коронавируса Верховная рада не должна передавать полномочия по объявлению чрезвычайного положения президенту. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

По его мнению, премьер Денис Шмыгаль "хотел сказать немного другое", когда на этой неделе заявил о необходимости подготовки закона, который позволит передавать полномочия от одного органа власти другому.

"Уверен, что он прекрасно знает, как и все остальные, что чрезвычайное положение утверждается Верховной радой на своем очередном или внеочередном заседании, и, таким образом, передать эти полномочия кому-либо не представляется возможным", - отметил Разумков.

Он также добавил, что в нынешних реалиях власть должна думать, как выходить из сложившейся ситуации.

"Я думаю, что Верховная рада сможет выполнить свои конституционные полномочия.", подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Шмыгаль предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти. По его мнению, если Верховная рада не сможет собираться на пленарные заседания, "кто-то должен иметь право объявить чрезвычайное положение".