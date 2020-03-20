ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разумков против идеи Шмыгаля о праве президента объявлять ЧП

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 18:14
Разумков против идеи Шмыгаля о праве президента объявлять ЧП
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумов считает, что Рада соберется в случае необходимости объявить ЧП

Несмотря на пандемию коронавируса Верховная рада не должна передавать полномочия по объявлению чрезвычайного положения президенту. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

По его мнению, премьер Денис Шмыгаль "хотел сказать немного другое", когда на этой неделе заявил о необходимости подготовки закона, который позволит передавать полномочия от одного органа власти другому.

"Уверен, что он прекрасно знает, как и все остальные, что чрезвычайное положение утверждается Верховной радой на своем очередном или внеочередном заседании, и, таким образом, передать эти полномочия кому-либо не представляется возможным", - отметил Разумков.

Он также добавил, что в нынешних реалиях власть должна думать, как выходить из сложившейся ситуации.

"Я думаю, что Верховная рада сможет выполнить свои конституционные полномочия.", подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Шмыгаль предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти. По его мнению, если Верховная рада не сможет собираться на пленарные заседания, "кто-то должен иметь право объявить чрезвычайное положение".

Разумков оценил вероятность пересмотра госбюджет из-за коронавируса Емец: к тяжелым заболеваниям приводят только 20% случаев коронавируса
Новости Украины Владимир Зеленскийчрезвычайное положениеДмитрий РазумковКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь