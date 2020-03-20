Разумков проти ідеї Шмигаля про право президента оголошувати НС

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумов вважає, що Рада збереться у разі необхідності оголосити НС

Незважаючи на пандемію коронавірусу Верховна рада не повинна передавати повноваження щодо оголошення надзвичайного стану президенту. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

На його думку, прем'єр Денис Шмигаль "хотів сказати дещо інше", коли цього тижня заявив про необхідність підготовки закону, який дозволить передавати повноваження від одного органу влади до іншого.

"Упевнений, що він чудово знає, як і всі інші, що надзвичайний стан затверджується Верховною радою на своєму черговому або позачерговому засіданні, і, таким чином, передати ці повноваження будь-кому не представляється можливим", - зазначив Разумков.

Він також додав, що в нинішніх реаліях влада повинна думати, як виходити із ситуації.

"Я думаю, що Верховна рада зможе виконати свої конституційні повноваження.", підкреслив спікер.

Нагадаємо, раніше Шмигаль запропонував підготувати закон про передачу повноважень між органами влади. На його думку, якщо Верховна рада не зможе збиратися на пленарні засідання, "хтось повинен мати право оголосити надзвичайний стан".