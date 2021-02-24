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Разумков предложил изменить закон о санкциях

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 17:23
Разумков предложил изменить закон о санкциях Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков предложил внести изменения в закон о санкциях. Он также объяснил, почему не поддержал введение санкций против "каналов Медведчука".

Об этом говорится в интервью спикера парламента агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Разумкова, изменив действующий закон о санкциях, удастся избежать разночтений во время будущих решений.

"Нам нужно... изменить закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия (введение санкций - ред.) были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом", - пояснил он.

Глава парламента напомнил, что воздержался во время голосования по введению санкций против каналов "112", ZIK и NewsOne, а также имеет отдельное мнение о введении санкций против нардепа Медведчука и еще ряда физических лиц.

"Потому что это решение касалось, как граждан Украины, так и граждан РФ. Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимается в Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", - отметил спикер ВР.

Поэтому, как отметил Разумков, нужно при введении санкций или параллельно идти судебным путем, либо изменить закон о санкциях.

Напомним, ранее Разумков пояснял, что не поддержал санкции против "каналов Медведчука" из-за недостаточных обоснований со стороны СБУ.

Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, во время голосования 19 членов СНБО 17 проголосовали "за" санкции.

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