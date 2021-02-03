ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Данилов рассказал, как голосовали за санкции против каналов Козака

Киев, Среда 03 февраля 2021 11:11
Данилов рассказал, как голосовали за санкции против каналов Козака
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Санкции против телеканалов народного депутата Тараса Козака принимались путем письменного голосования во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. "За" такое решение проголосовали 17 из 19 членов СНБО.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания, заявление которого транслировалось на телеканале "Украина 24".

"Состоялось заседание СНБО, где путем письменного голосования членов СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов СНБО 17 проголосовали "за". Один член СНБО воздержался и один находится в командировке", - заявил Данилов.

Напомним, вчера ночью Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций против народного депутата Тараса Козака. Они включают блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничения ввели сроком на 5 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский назвал блокирование телеканалов Козака борьбой за правду.

Также сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко назвал телеканалы Козака пропагандистской машиной.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика СНБО112 украинаСанкции

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь