Разумков запропонував змінити закон про санкції

Голова Верховної ради Дмитро Разумков запропонував внести зміни в закон про санкції. Він також пояснив, чому не підтримав введення санкцій проти "каналів Медведчука".

За словами Разумкова, змінивши чинний закон про санкції, вдасться уникнути розбіжностей під час майбутніх рішень.

"Нам потрібно... змінити закон про санкції, щоб ні в кого не було розбіжностей та щоб такі повноваження (введення санкцій - ред.) були в повному обсязі в РНБО. І тоді це було б дієвим механізмом", - пояснив він.

Голова парламенту нагадав, що утримався під час голосування щодо введення санкцій проти каналів "112", ZIK та NewsOne, а також має окрему думку про введення санкцій проти нардепа Медведчука та ще низки фізичних осіб.

"Тому що це рішення стосувалося, як громадян України, так і громадян РФ. Це стосується правової позиції. Подобається вона нам чи не подобається, але вона повинна бути правовою незалежно від того, де рішення приймається - у Раді, на засіданнях РНБО або в будь-якому іншому відомстві", - зазначив спікер ВР.

Тому, як наголосив Разумков, потрібно під час введення санкцій або паралельно йти судовим шляхом, або змінити закон про санкції.