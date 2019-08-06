Разумков предлагает оппозиции найти кандидатов на пост вице-спикера

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предположил, чтобы народные дупутаты выбрали одного из кандидатов на пост вице-спикера Верховной рады IX созыва из оппозиционных фракций. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, было бы корректно, если бы оппозиция определила, кто на какую позицию будет претендовать.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически", - заявил Разумков.

Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность.

"Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной раде будет находить какие-то точки соприкосновения", - сказал он.

Также он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, то по этим кандидатурам состоится голосование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что партия "Слуга народа" может избрать новым спикером Верховной рады главу политической силы Дмитрия Разумкова.

Кроме того, партия "Слуга народа" определилась с руководством Рады, фракции и комитетов.