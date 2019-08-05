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Разумков заявил, что законами Донбасс не вернуть

Новости » Политика    05.08.2019 - 06:25
Разумков заявил, что законами Донбасс не вернуть
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина/Виталий Носач)

По словам Разумкова, вопрос деоккупации Донбасса нужно решать комплексно

Деоккупация Донбасса и его полноценное возвращение невозможно с помощью принятия одних лишь законов. Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью российскому "Коммерсанту".

По его словам, мир на Донбассе является одной из ключевых проблем в стране на сегодня.

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами.  Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов", - сказал Разумков.

Он добавил, что вопрос об окончании войны зависит от желания это сделать. Разумков подчеркнул, что у украинской стороны оно есть.

"К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что партия "Слуга народа" может избрать новым спикером Верховной рады главу политической силы Дмитрия Разумкова. 

Стало известно, кто может возглавить "Слугу народа" вместо Разумкова "Слуга народа" выдвинет Разумкова на пост спикера Рады
Новости Украины Слуга народаДмитрий Разумков
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