Разумков поручил рассмотреть проект закона о бесперебойном газоснабжении населения

Об этом говорится на сайте Ассоциация городов Украины .

Принятие этого законопроекта, отмечают в АГУ, позволит урегулировать проблемы в сфере ЖКХ на местах, в частности - обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий тепло- и водоснабжения.

Кроме того, в ассоциации отмечают, что принятие законопроектов №3508 и №2458 даст возможность реструктуризировать задолженность предприятий тепло- и водоснабжения, списать начисленные на такую ​​задолженность санкции, решить проблему возмещения задолженности по разнице в тарифах, а также разблокирует и упростит процесс заключения договоров о предоставлении коммунальных услуг, решит проблему обслуживания внутридомовых газовых сетей и т.п.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе подготовки к минувшему отопительному сезону 2020/2021 гг. предприятия теплокоммунэнерго в городах Украины столкнулись с серьезной проблемой: Госисполнительная служба Министерства юстиции под предлогом списания средств в пользу НАК "Нафтогаз Украины" заблокировала счета предприятий ТКЭ в десятках городов.

В АГУ напоминают, что поступления в местные бюджеты к осени 2020 г. и без того сократились на 58 млрд грн. В итоге при таком положении дел местное самоуправление не может обеспечить полноценную поддержку своих коммунальных предприятий.

Ранее Ассоциация городов Украины обращалась к главе правительства Денису Шмыгалю и спикеру ВР Дмитрию Разумкову с предложением поддержать принятие законопроектов №№ 3508 и 2458.