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Разумков доручив розглянути проект закону про безперебійне газопостачання населення

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 16:49
Разумков доручив розглянути проект закону про безперебійне газопостачання населення Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков підтримав позицію місцевого самоврядування і доручив голові профільного комітету ВР розглянути законопроект про безперебійне газопостачання населення (№3508).

Про це йдеться на сайті Асоціація міст України.

Прийняття цього законопроекту, зазначають в АМУ, дозволить врегулювати проблеми у сфері ЖКГ на місцях, зокрема - забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств тепло- та водопостачання.

Крім того, в асоціації зазначають, що прийняття законопроектів №3508 та №2458 дасть можливість реструктуризувати заборгованість підприємств тепло- та водопостачання, списати нараховані на таку заборгованість санкції, вирішити проблему відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, а також розблокує та спростить процес укладання договорів про надання комунальних послуг, вирішить проблему обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході підготовки до минулого опалювального сезону 2020/2021 рр. підприємства теплокомуненерго в містах України зіткнулися з серйозною проблемою: Держвиконавча служба Міністерства юстиції під приводом списання коштів на користь НАК "Нафтогаз України" заблокувала рахунки підприємств ТКЕ в десятках міст.

В АМУ нагадують, що надходження до місцевих бюджетів до осені 2020 р. і без того скоротилися на 58 млрд грн. У підсумку при такому стані справ місцеве самоврядування не може забезпечити повноцінну підтримку своїх комунальних підприємств.

Раніше Асоціація міст України зверталась до глави уряду Дениса Шмигаля і спікера ВР Дмитра Разумкова з пропозицією підтримати прийняття законопроектів №№ 3508 і 2458.

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