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Разумков оценил возможность досрочных выборов президента в Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 25 июня 2021 11:07
Разумков оценил возможность досрочных выборов президента в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине есть возможность проведения досрочных президентских выборов, но нет необходимости. Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал четыре условия для досрочных выборов президента.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

Он заявил, что президент не хочет сегодня покидать свой пост, потому что многое еще не сделано.

"Почему он должен уйти со своего поста, для меня это загадка. Логики в этом нет", - заявил Разумков.

Он рассказал о 4 аспектах, которые позволяют провести досрочные выборы:

  • по состоянию здоровья,
  • смерть,
  • импичмент,
  • отставка.

Также Дмитрий Разумков не видит оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной рады.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в роспуске Верховной рады и досрочных выборах. По его мнению, стране нужна стабильность.

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Владимир Зеленский выборы досрочные выборы Дмитрий Разумков
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