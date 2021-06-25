Разумков оцінив можливість дострокових виборів президента в Україні
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні є можливість проведення дострокових президентських вибір, але немає необхідності. Спікер Ради Дмитро Разумков назвав чотири умови для дострокових виборів президента.
Про це він заявив на прес-конференції.
Він заявив, що президент не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено.
"Чому він повинен піти зі своєї посади, для мене це загадка. Логіки в цьому немає", - заявив Разумков.
Він розповів про 4 аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори:
- за станом здоров'я,
- смерть,
- імпічмент,
- відставка.
Також Дмитро Разумков не бачить підстав для дострокового припинення повноважень Верховної ради.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу в розпуску Верховної ради і дострокових виборах. На його думку, країні потрібна стабільність.