Разумков оцінив можливість дострокових виборів президента в Україні

В Україні є можливість проведення дострокових президентських вибір, але немає необхідності. Спікер Ради Дмитро Разумков назвав чотири умови для дострокових виборів президента.

Про це він заявив на прес-конференції .

Він заявив, що президент не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено.

"Чому він повинен піти зі своєї посади, для мене це загадка. Логіки в цьому немає", - заявив Разумков.

Він розповів про 4 аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори: