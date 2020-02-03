ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков пояснив ціль проведення наради фракцій з прем’єром

Новини » Політика     03.02.2020 - 13:25
Разумков пояснив ціль проведення наради фракцій з прем’єром
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Ради запевнив, що по завершенню наради з головами фракцій не буде окремих політичних заяв

На нараді представників фракцій парламенту з представниками Кабінету міністрів будуть обговорені робочі питання. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, по завершенню наради з головами фракцій не буде окремих політичних заяв.

"Ні (не буде заяв, - ред.). Це робоча нарада. Висловили пропозицію провести таку зустріч. Ми це проговорили, що це не політика. Тут не має бути політики. Повинна бути конструктивна зустріч представників уряду з представниками парламенту та парламентських фракцій", - заявив спікер ВР.

Нагадаємо, раніше Разумков назвав учасників сьогоднішньої наради голів фракцій за участю Кабінету міністрів, яка скликається на 9 вечора. Він зазначив, що в засіданні керівників фракцій візьме участь глава уряду Олексій Гончарук та ще три міністри.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту анонсував, що збирає робочу нараду з головами фракцій парламенту за участю уряду. Він заявив, що на засіданні планується участь прем'єра, але потрібно підтвердження від самого глави Кабміну.

Нарада голів фракцій Ради: Разумков назвав учасників Разумков збере голів фракцій Ради на нараду
Новини України совещаниеОлексій ГончарукДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся