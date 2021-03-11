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Разумков объяснил свою позицию по санкциям против "каналов Медведчука"​​​​​​​

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 08:16
Разумков объяснил свою позицию по санкциям против "каналов Медведчука"​​​​​​​ Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Игорь Литвиненко

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков объяснил, почему воздержался от голосования за введение санкций против народного депутата Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина". По его словам, такое решение было принято из-за того, что не было представлено дополнительной информации о финансировании терроризма.

Об этом Разумков заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что первое заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях против Козака, было без заседания как такового.

"Это один из форматов - так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится, и то постановление Верховной рады, которое было проголосовано еще в 2018 году. Дополнительной информации не было. Ни позиции СБУ, ни позиции других участников процесса я, к сожалению, не знаю", - заявил Разумков.

Спикер парламента добавил, что если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то согласно закону должны быть подозрения и задержания.

"Ну, извините, когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть. Пока я не видел дополнительных движений, и я сейчас не про персоналии, я про подходы. Потому что персоналии могут меняться, но главное, чтобы не менялся подход", - пояснил свою позицию Разумков.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Позже, 20 февраля, были введены санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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