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Санкции против каналов Медведчука: Зеленский оценил влияние на переговоры по Донбассу

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 11:52
Санкции против каналов Медведчука: Зеленский оценил влияние на переговоры по Донбассу Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский заявил, что введение санкций против пула каналов Виктора Медведчука имело последствия на переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате. В частности, на Донбассе увеличилось количество провокаций.

Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30".

Президент отметил, что сложно сказать, как именно повлияли санкции.

"Мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит. В среду будут проходить очередные переговоры об усиленном контроле. Хочется услышать выводы", - заявил Зеленский.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Позже, 20 февраля, были введены санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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