Разумков пояснив свою позицію щодо санкцій проти "каналів Медведчука"

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков пояснив, чому утримався від голосування за введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака і його телеканалів NewsOne, Zik і "112 Україна". За його словами, таке рішення було ухвалене через те, що не було представлено додаткової інформації про фінансування тероризму.

Він зазначив, що перше засідання РНБО, на якому приймалося рішення про санкції проти Козака, було без засідання як такого.

"Це один з форматів - так званий письмове опитування. В пакеті документів був проект рішення, списки осіб, щодо яких це все вводиться, і то постанова Верховної ради, яке було проголосовано ще в 2018 році. Додаткової інформації не було. Ні позиції СБУ, ні позиції інших учасників процесу я, на жаль, не знаю", - заявив Разумков.

Спікер парламенту додав, що якщо говорити про те, що санкції пов'язані з терористичною діяльністю, то згідно із законом повинні бути підозри і затримання.

"Ну, вибачте, коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися. Поки я не бачив додаткових рухів, і я зараз не про персоналії, я про підходи. Тому що персоналії можуть змінюватися, але головне, щоб не змінювався підхід", - пояснив свою позицію Разумков.