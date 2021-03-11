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Разумков пояснив свою позицію щодо санкцій проти "каналів Медведчука"

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 08:16
Разумков пояснив свою позицію щодо санкцій проти "каналів Медведчука" Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Ігор Литвиненко

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков пояснив, чому утримався від голосування за введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака і його телеканалів NewsOne, Zik і "112 Україна". За його словами, таке рішення було ухвалене через те, що не було представлено додаткової інформації про фінансування тероризму.

Про це Разумков заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що перше засідання РНБО, на якому приймалося рішення про санкції проти Козака, було без засідання як такого.

"Це один з форматів - так званий письмове опитування. В пакеті документів був проект рішення, списки осіб, щодо яких це все вводиться, і то постанова Верховної ради, яке було проголосовано ще в 2018 році. Додаткової інформації не було. Ні позиції СБУ, ні позиції інших учасників процесу я, на жаль, не знаю", - заявив Разумков.

Спікер парламенту додав, що якщо говорити про те, що санкції пов'язані з терористичною діяльністю, то згідно із законом повинні бути підозри і затримання.

"Ну, вибачте, коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися. Поки я не бачив додаткових рухів, і я зараз не про персоналії, я про підходи. Тому що персоналії можуть змінюватися, але головне, щоб не змінювався підхід", - пояснив свою позицію Разумков.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Пізніше, 20 лютого, були введені санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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