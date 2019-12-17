Разумков назвав пріоритетним ухвалення закону про вибори

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Це стане ще одним кроком до виконання домовленостей "нормандської четвірки"

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що після нормандського саміту важливим кроком з боку парламенту стане ухвалення закону про вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради.

Відповідну заяву Разумков зробив під час зустрічі з президентом ПА ОБСЄ Георгієм Церетелі.

Він поінформував Церетелі щодо швидкої реакції з боку ВР в законодавчій частині виконання домовленостей нормандського формату. Зокрема, своїм рішенням Верховна рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу.

Ще одним важливим кроком з боку парламенту, на переконання Разумкова, має стати ухвалення закону про вибори, який діятиме на всій без виключення території України, та повернення окупованих територій під контроль України.

"Принциповим питанням є те, що вибори можуть відбутися виключно за українським законодавством", - зауважив він.

Раніше Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній раді схвалити Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

РБК-Україна писало, що представник президента в ВР Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне Виборчий кодекс на цьому пленарному тижні.