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Разумков назвал число нардепов, болеющих COVID-19

Украина, Понедельник 30 ноября 2020 14:18
Разумков назвал число нардепов, болеющих COVID-19
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что COVID-19 сейчас болеют 14 депутатов парламента. Кроме того, больны и 45 работников Аппарата ВР.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"14 (нардепов болеют, - ред.). Верховная рада имела возможность, имеет возможность и будет принимать важные для государства решения в независимости от того, сколько у нас людей болеет... У нас теоретически возможны изменения в графике работы. Верховная рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет. Могут быть изменения, как это делалось раньше: меньше пленарных заседаний, но работать в онлайн-режиме в комитетах", - подчеркнул Разумков.

Напомним, на прошлой пленарной неделе вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила, что 27 народных депутатов болели COVID-19. Еще 24 представителя аппарата Рады были заражены коронавирусом.

В связи с этим народные депутаты работали в сессионном зале только один день - во вторник, 17 ноября. А остальные дни работа проходила в комитетах.

Как писало РБК-Украина, Разумков вылечился от коронавируса.

При этом его первый заместитель Руслан Стефанчук все еще работает в удаленном режиме. В сегодняшнем заседании согласительного совета он участвовал онлайн.

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