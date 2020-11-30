Разумков назвав число нардепів, які хворіють на COVID-19

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що на COVID-19 зараз хворіють 14 депутатів парламенту. Крім того, хворі і 45 працівників Апарату ВР.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"14 (нардепів хворіють, - ред.). Верховна рада мала можливість, має можливість і буде ухвалювати важливі для держави рішення в незалежності від того, скільки у нас людей хворіє... У нас теоретично можливі зміни у графіку роботи. Верховна рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде. Можуть бути зміни, як це робилося раніше: менше пленарних засідань, але працювати в онлайн-режимі в комітетах", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, минулого пленарного тижня віце-спікер парламенту Олена Кондратюк заявила, що 27 народних депутатів хворіли на COVID-19. Ще 24 представники апарату Ради були заражені коронавірусом.

У звязку з цим народні депутати працювали у сесійній залі лише один день - у вівторок, 17 листопада. А решту днів робота відбувалася у комітетах.

Як писало РБК-Україна, Разумков вилікувався від коронавірусу.

При цьому його перший заступник Руслан Стефанчук все ще працює у віддаленому режимі. У сьогоднішньому засіданні погоджувальної ради він брав участь онлайн.