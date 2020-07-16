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У Раді виключили можливість федералізації України

Київ, Четвер 16 липня 2020 22:31
У Раді виключили можливість федералізації України
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Навіть у разі появи ініціативи федералізації в Раді не вистачило б голосів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виключив можливість федералізації України. За його словами, зараз в парламенті немає такої ініціативи.

Про це Разумков заявив в ефірі програми "Право на владу".

Спікер зазначив, що навіть у разі появи в парламенті ініціативи для змін до Конституції для створення федеративної держави, в Раді не вистачить для цього голосів.

"Я не думаю, що сьогодні в парламенті є такі, по-перше, течії переходу до федералізації. А по-друге, що є під це, скажімо так, голоси. Якби навіть така ініціатива була", - сказав Разумков.

Нагадаємо, у середині червня Кабінет міністрів перейшов до нового етапу реформи децентралізації, відповідно до якої планується втричі скоротити кількість районів.

При цьому у Кабміні очікують, що зміни до Конституції щодо децентралізації внесуть до 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак допустив повернення ОРДЛО в Україну на умовах децентралізації.

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