У Раді виключили можливість федералізації України

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Навіть у разі появи ініціативи федералізації в Раді не вистачило б голосів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виключив можливість федералізації України. За його словами, зараз в парламенті немає такої ініціативи.

Про це Разумков заявив в ефірі програми "Право на владу".

Спікер зазначив, що навіть у разі появи в парламенті ініціативи для змін до Конституції для створення федеративної держави, в Раді не вистачить для цього голосів.

"Я не думаю, що сьогодні в парламенті є такі, по-перше, течії переходу до федералізації. А по-друге, що є під це, скажімо так, голоси. Якби навіть така ініціатива була", - сказав Разумков.

Нагадаємо, у середині червня Кабінет міністрів перейшов до нового етапу реформи децентралізації, відповідно до якої планується втричі скоротити кількість районів.

При цьому у Кабміні очікують, що зміни до Конституції щодо децентралізації внесуть до 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак допустив повернення ОРДЛО в Україну на умовах децентралізації.