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Разумков исключает возможность роспуска Рады

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска парламента 9-го созыва. Он считает, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

Об этом спикер парламента заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, сегодня он не видит законных оснований для досрочного прекращения полномочий 9-го созыва украинского парламента.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная рада, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - подчеркнул он.

Как известно, Зеленский уже распускал парламент. Это произошло во время его инаугурации в 2019 году. Тогда президент распустил 8-й созыв Рады. После формирования нового парламента он неоднократно угрожал нардепам, что их он тоже распустит.

Напомним, в июле глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил возможность роспуска Рады в менее чем 1%. Он объяснял, что в роспуске парламента не заинтересован президент Владимир Зеленский.

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Новости Украины Дмитрий Разумков