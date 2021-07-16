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Разумков не исключает внеочередное заседание Рады на следующей неделе

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Киев, Пятница 16 июля 2021 13:38
Разумков не исключает внеочередное заседание Рады на следующей неделе Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Верховная рада Украины может собраться на внеочередное заседание во вторник, 20 июля. По крайней мере, такая инициатива ожидается от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию спикера Рады Дмитрия Разумкова.

По его словам, депутаты пока официально не обращались к нему с таким предложением. Но они хотят провести внеочередное заседание, чтобы разблокировать подписание нескольких законопроектов о судебной реформе и об "Укроборонпроме".

"Действительно, в понедельник мы ожидаем такое обращение о проведении внеочередного заседания, на котором будут рассмотрены некоторые постановления об отмене законопроектов, которые заблокировали их подписание. Это законопроекты 3711, 5068, 5069, 3822. Это заседание будет в первую очередь посвящено голосованию за отмену этих постановлений", - отметил Разумков.

Напомним, сегодня было закрыто последнее пленарное заседание текущей сессии, и народные депутаты ушли на каникулы.

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внеочередное заседание Дмитрий Разумков Верховная рада
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