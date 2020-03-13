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Разумков анонсировал проведение внеочередного заседания Рады

Новости » Политика     13.03.2020 - 11:50
Разумков анонсировал проведение внеочередного заседания Рады
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом он не уточнил дату проведения

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он не уточнил дату проведения.

"Скорее всего будет внеочередное заседание, которое будет связано с неотложными действиями и другими вызовами, которые также появляются", - заявил глава ВР.

При этом он отметил, что речь идет о проведении заседания на следующей пленарной неделе.

"Я думаю на следующей неделе. Я думаю, такое решение может быть принято тремя способами: подписи 150 депутатов, по обращению президента, по решению согласительного совета. Надо сформировать повестку дня. Там должен быть исключительный перечень вопросов. На это еще нужно некоторое время. Надеюсь, что до среды следующей недели мы сможем провести такое заседание", - сообщил Разумков.

Напомним, министр здравоохранения уже обратился с вопросом по поводу созыва внеочередного заседания Верховной рады для принятия законопроекта о приоритетной растаможке товаров, которые необходимы для борьбы с короновирусом.

Как писало РБК-Украина ранее, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередном заседании Рады должен быть решен вопрос пополнения госрезерва средствами защиты от короновируса.

Так, анонсировалось, что Министерство здравоохранения подаст в Раду законопроект о приоритетном растаможивании товаров для противодействия короновирусу.

Агентство также сообщало, что Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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