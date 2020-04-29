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Разумков: 16 тыс. правок в закон о банках поданы для парализации работы Рады

Новости » Политика     29.04.2020 - 06:45
Разумков: 16 тыс. правок в закон о банках поданы для парализации работы Рады
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Разумков заявил, что Рада должна работать

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что рекордные 16 тыс. правок в закон о банках были поданы не для того, чтобы улучшить закон, а чтобы парализовать работу парламента. Такое мнение Разумков высказал в интервью РБК-Украина.

Разумков также акцентировал на том, что Рада должна работать, и в угоду тем или иным политическим медийным инициативам парализовать ее работу нельзя.

"Это для того, чтобы затянуть процесс, а в данной ситуации - даже не затянуть, а парализовать процесс работы Верховной рады... предположительно, до осени", - сказал он.

Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять закон о банках во втором чтении.

Также глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая.

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