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Разумков: 16 тис. поправок у закон про банки подані для паралізації роботи Ради

Новини » Політика     29.04.2020 - 06:45
Разумков: 16 тис. поправок у закон про банки подані для паралізації роботи Ради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Разумков заявив, що Рада повинна працювати

Голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що рекордні 16 тис. поправок у закон про банки були подані не для того, щоб поліпшити закон, а щоб паралізувати роботу парламенту. Таку думку Разумков висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

Разумков також акцентував на тому, що Рада повинна працювати, і на догоду тим чи іншим політичним медійним ініціатив паралізувати її роботу не можна.

"Це для того, щоб затягнути процес, а в даній ситуації - навіть не затягнути, а паралізувати процес роботи Верховної ради, ймовірно, до осені", - сказав він.

Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти закон про банки у другому читанні.

Також голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.

Раніше в "Слуги народу" заявляли, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня.

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