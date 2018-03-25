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Разрыв экономических отношений с РФ сбалансирует экспортную политику Украины, - Гройсман

НовостиПолитика    25.03.2018 - 11:50
Фото: премьер-министр Украины Владимир Гройсман (РБК-Украина)
Фото: премьер-министр Украины Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман считает, что именно Россия сделала неприемлемы шаги в отношениях государств

Решение правительства Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией, начатой 2011 года, пойдет на пользу Украине, сбалансирует нашу экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее. Об этом, выступая на одном из общенациональных каналов, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В частности, речь идет о решении правительства, которое было опубликовано 25 марта 2018 года Департаментом информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война в Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение", - сказал глава правительства.

"Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", - уточнил Гройсман.

При этом премьер-министр подчеркнул, что на данный момент необходимо строить производство в Украине, развивать собственный продукт. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", - добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Прекращение действия данной программы является частью комплекса мер, направленных на противодействие агрессивной политике РФ.

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Теги публикации: Владимир Гройсман, реформы, правительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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