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Інтерв'ю

Розрив економічних відносин з РФ збалансує експортну політику України, - Гройсман

НовиниПолітика    25.03.2018 - 11:50
Фото: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (РБК-Україна)
Фото: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман вважає, що саме Росія зробила неприйнятні кроки у відносинах держав

Рішення Уряду України про розрив програми економічного співробітництва з Російською Федерацією, розпочатої 2011 року, піде на користь Україні, збалансує нашу експортну політику і в підсумку зробить Україну сильнішою. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляється на сайті Урядового порталу.

Зокрема, мова йде про рішення уряду, яке було опубліковано 25 березня 2018 Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Саме Росія зробила неприйнятні кроки - війна в Донбасі, економічний тиск. Тому ми були змушені прийняти таке рішення", - сказав глава уряду.
"Наш експорт в Європу та Азію зростає. Ми через розрив стаємо тільки сильнішими", - уточнив Гройсман.

При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що на даний момент необхідно будувати виробництво в Україні, розвивати власний продукт. "Я радий, що ми відчепилися від залежності від Росії. Є величезний свій потенціал", - додав він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Україна припинила дію програми економічного співробітництва з Російською Федерацією. Припинення дії даної програми є частиною комплексу заходів, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ.

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Теги публікації: Володимир Гройсман, реформи, правительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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